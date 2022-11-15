На Бали начался саммит G20: война в Украине является главным вопросом повестки дня

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Лидеры стран "Большой двадцатки" (G20) открыли переговоры во вторник на острове Бали, где много внимания будет уделено Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Индонезии Джоко Видодо обратился с просьбой “проявить гибкость и поддержку”, чтобы по итогам саммита удалось добиться конкретных результатов.

“Мы надеемся, что саммит G20 сможет создать конкретные партнерства, способные помочь миру в его экономическом восстановлении”, - сказал он.

Также отмечается, что состоявшаяся накануне официального открытия саммита трехчасовая двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина стала положительным дипломатическим сдвигом.

“На G20, в которую входят страны от Бразилии до Индии, Саудовской Аравии и Германии, приходится более 80% мирового валового внутреннего продукта, 75% международной торговли и 60% населения”, – добавляет издание.

Кроме этого, дипломатические источники говорят, что совместное коммюнике G20, которое должны согласовать все стороны, маловероятно, поскольку Индонезия настаивает на декларации лидеров.

Напомним

Украинскую делегацию на саммите G20 де-факто будет представлять посол Украины в Индонезии Василий Гамянин.