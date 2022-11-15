Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,76 0,0604 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Цены просели на 10-15%" - риэлтор рассказал о состоянии рынка недвижимости в Киеве
"Цены просели на 10-15%" - риэлтор рассказал о состоянии рынка недвижимости в Киеве
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12705

Зеленский на G20 об освобождении Херсона: эта операция наших Сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого

Зеленский на G20 об освобождении Херсона: эта операция наших Сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский в своем обращении участникам G20 сказал, что Херсон – это один из важнейших городов юга нашей страны и единственный областной центр, который россии удалось захватить после 24 февраля. Эта освободительная операция наших Сил обороны для Украины аналогия многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах, передает УНН.

Цитата

"Только что я вернулся в нашу столицу. Вернулся из города Херсон. Херсон - это один из важнейших городов юга нашей страны и единственный областной центр, который россии удалось захватить после 24 февраля. И вот Херсон уже свободен. Что это значит? Эта освободительная операция наших Сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа, хотя еще и приходилось воевать ради нее", - сказал Зеленский.

"Это как, например, D-Day – высадка союзников в Нормандии. Она еще не была точкой в ​​борьбе против зла, но уже определяла все дальнейшее течение событий. Именно это мы чувствуем сейчас. Сейчас – когда Херсон свободный", - добавил он.

Также Зеленский добавил: "чтобы освободить всю нашу землю от рашистов, нам придется воевать еще какое-то время... Воевать! Но если победа все равно будет за нами, и мы в этом уверены, то разве не стоит попытаться реализовать нашу формулу мира, чтобы сохранить тысячи жизней и уберечь мир от новых дестабилизаций?"

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 в видеообращении, призвал прекратить разрушительную войну россии против Украины.

Зеленский добавил, что Украина не позволит россии выжидать и наращивать свои силы.

Источник: УНН
Теги: G20, Украина, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.