Зеленский на G20 представил видение Украины на пути к миру

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20) и представил видение пути к миру, передает УНН.

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"Я хочу представить наше видение пути к миру – как его реально достичь. И не только для нас, но и для всех вас, ваших союзников и партнеров. В своем выступлении в сентябре этого года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН я представил украинскую формулу мира. Формулу мира для мира. Как раз тогда, когда мир надеялся на восстановление после ударов пандемии, российская война спровоцировала целую серию новых глобальных ударов. Это нужно останавливать", - сказал он.

Детали

Зеленский добавил, что есть набор решений, которые нужно реализовать. Он подчеркнул, что хочет, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным.

"Я хочу, чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками. Возможно, я отниму для этого немного больше времени, чем предусмотрено регламентом. Но вопрос мира этого стоит. Я хочу, чтобы эта агрессивная российская война закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "абы как" – по точной формулировке Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша", - сказал он.

Президент добавил: не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы – люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями.

Зеленский отметил, что очевидно, что словам россии доверять невозможно, и не будет никаких "Минских-3", которые рф нарушит сразу же после заключения. Если же ответных действий по восстановлению мира не будет, то это значит, что россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимы.

"Мы не дадим россии переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас нужно и можно остановить разрушительную российскую войну", - сказал он.

Зеленский очертил предложения Украины.

Первое – радиационная и ядерная безопасность.

Глава государства подчеркнул: никто не имеет права шантажировать мир радиационной катастрофой. Это аксиома. Но на глазах у всего мира россия превратила нашу Запорожскую атомную станцию ​​в радиационную бомбу, которая может взорваться в любой момент. Куда пойдет радиационное облако. Может быть, на территорию ЕС. Может быть, в Турцию. Может быть, на Ближний Восток. Я считаю преступной даже гипотетическую возможность такого сценария.

Он сказал, что радиационная безопасность должна быть восстановлена. МАГАТЭ уже предоставила соответствующие рекомендации, подтверждая все риски, о которых мы неоднократно говорили. Поэтому россия должна немедленно вывести с территории Запорожской АЭС всех своих боевиков. Станция должна быть немедленно передана под контроль МАГАТЭ и украинского персонала. Должно быть немедленно восстановлено нормальное подключение станции к энергосети, чтобы ничто не угрожало стабильности реакторов.

"Мы предложили направить миссии МАГАТЭ на все украинские атомные станции - их четыре, всего 15 атомных блоков. Плюс Чернобыльская станция, которая остановлена и законсервирована. Такие миссии могут верифицировать, что действительно прекращена любая враждебная активность против украинских атомных объектов. Долго ли реализовывать это? рф может уже завтра начать демилитаризацию Запорожской АЭС, если действительно готова восстановить нарушенную ею радиационную безопасность. То же касается безумных угроз ядерным оружием, к которым прибегают российские чиновники. Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы это четко подтверждаете. Но, пожалуйста, примените всю вашу мощь, чтобы заставить россию отказаться от любых угроз ядерным оружием. Основанием для таких усилий может быть Будапештский меморандум и соответствующие возможности государств-подписантов", - сказал он.

Второй вызов - продовольственная безопасность.

Зеленский отметил, что благодаря мощному участию ООН, Турции и других партнеров мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим. Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Право на еду - это фундаментальное право каждого человека в мире.

Украина с июля экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия морским путем. Можем нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно, сказал он.

"Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области. Также призываю все страны, в частности ваши страны, уважаемые лидеры G19, присоединиться к нашей инициативе по помощи продовольствием бедным. Эта инициатива - Grain From Ukraine - уже нами начата. И первое судно Nord Vind выходит в Эфиопию. На борту 27 тысяч тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тысяч человек в год. Может быть много таких судов из Украины, а значит, много людей в бедных странах, которые спасены от голода", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина может экспортировать в этом году 45 миллионов тонн продовольствия.

"И пусть существенная часть будет направлена тем, кто страдает больше всего. Что конкретно мы предлагаем? Каждая страна может присоединиться с конкретным вкладом и стать сотворцом победы над голодом и продовольственным кризисом", - отметил он.

Третье - энергетическая безопасность.

"Все вы видите, на что направлен сейчас российский террор. Это попытка превратить холод в оружие. В оружие против миллионов людей. Ударами российских ракет и иранских дронов, которые используют оккупанты, разрушено около 40% нашей энергоинфраструктуры. Еженедельно рф взрывает наши электростанции, трансформаторы, линии поставки электричества. Сопутствующая цель этого террора - не дать экспортировать наше электричество соседним странам, что могло бы значительно помочь им стабилизировать энергетическую ситуацию и уменьшить цены для потребителей. россия заинтересована в энергокризисе. А мы же все должны быть заинтересованы в прекращении террора", - сказал он.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые уже помогли Украине с поставками систем ПВО и ПРО.

"Это дает нам возможность сбивать часть российских ракет и иранских дронов. Но должны полностью защитить наше небо. Я прошу вас наращивать соответствующую помощь! Мы уже предложили направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения. Надо ускорить отправку этой миссии! Это будет конкретный вклад международного сообщества в стабилизацию энергоситуации в Украине и Европе, а следовательно, и на глобальном энергорынке", - заявил президент.

Впрочем, независимо от решений мира, рф может в любой день отказаться от ударов по украинской энергогенерации и по объектам, задействованным в снабжении воды и тепла людям.

"Пусть россия докажет таким своим отказом от террора, что действительно заинтересована в возвращении мира. Должны сделать и фундаментальный шаг для того, чтобы энергоресурсы больше не использовались как оружие. Надо ввести ограничение цены на российские энергоресурсы. Если рф пытается лишить Украину, Европу и всех потребителей энергии в мире предсказуемости и стабильности цен, ответом на это должно быть принудительное ограничение экспортных цен для россии. Чтобы экспорт был не выше себестоимости. Это честно. Если забираешь ты, мир имеет право забрать у тебя", - сказал Зеленский.

Четвертый вызов - освобождение всех пленных и депортированных.

"Тысячи наших людей - военных и гражданских - в российском плену. Их подвергают жестоким пыткам - это массовое издевательство! Кроме того, мы поименно знаем почти 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в рф. Их разлучают с родителями, зная, что у них есть семьи. А кроме этих детей, есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем лишь косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце. Добавьте к этому еще сотни тысяч депортированных взрослых, и вы увидите, какую гуманитарную катастрофу вызвала российская война. Добавьте еще политзаключенных - украинских граждан, которых удерживают в рф и на временно оккупированной территории, в частности в Крыму. Должны освободить всех этих людей!", - сказал он.

Зеленский добавил: мы не нашли поддержки в Международном комитете Красного Креста. Мы не видим, что они в полной мере борются за доступ к лагерям, где содержат украинских пленных и политзаключенных, или что они помогают искать депортированных украинцев. И такое самоустранение - это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую когда-то уважали. Мы не можем ждать. Поэтому, должны объединиться ради единой реалистичной модели освобождения пленных - "всех на всех". А также ради освобождения всех детей и взрослых, которые были депортированы в россию. Я благодарю партнеров за их усилия, которые позволили освободить многих украинцев и иностранных граждан, которые были захвачены в российский плен. И пусть это ваше лидерство и искреннее сердце других лидеров, которые присутствуют сейчас, помогут освободить и других украинцев.

Пятое - выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Зеленский подчеркнул: вторая статья Устава ООН очень четко все определяет. Все, что нарушила россия этой войной. Поэтому должны восстановить силу международного права. И без каких-либо компромиссов с агрессором. Потому что Устав ООН не может действовать как-то частично, выборочно или "по желанию".

россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в пределах соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Это абсолютно конкретно, сказал президент Украины.

Шестой вызов - вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Есть четкое понимание, как это обеспечить, сказал Зеленский. россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины. Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками нашей государственной границы с россией. Именно это приведет к реальному и полному прекращению боевых действий. Каждый день промедления с этим означает новые смерти украинцев, новые угрозы для мира и безумный рост убытков из-за продолжения российской агрессии - убытков для всех в мире.

Седьмое - справедливость.

"Это то, что провоцирует едва ли не самые большие эмоции. Когда мы освобождаем нашу землю, везде видим одно: россия оставляет после себя застенки и массовые захоронения убитых людей. Так было в Буче и других городах севера страны после оккупации. Так было в Харьковской области. То же самое мы видим сейчас и на Херсонщине. По состоянию на сегодня мы имеем полную информацию о 430 детях, убитых российскими ударами. Только детей! И только тех, о ком мы точно все знаем. А сколько массовых захоронений на той территории, которая до сих пор остается под контролем россии? Что мы увидим в Мариуполе? Вот почему мир должен признать специальный трибунал по преступлению агрессии рф против Украины и создание международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной. Возмещение за счет российских активов, потому что именно агрессор должен сделать все, чтобы восстановить нарушенную им справедливость", - сказал он.

Зеленский добавил, что уже есть предложенная нами резолюция Генассамблеи ООН по международному механизму компенсации за ущерб, причиненный российской войной. Она проголосована.

"Мы просим ее применять. Готовим и вторую резолюцию - по спецтрибуналу. Прошу вас присоединяться и поддержать ее. Потому что нет такого народа на земле, который не оценил справедливость", - подчеркнул президент.

Восьмой вызов - это экоцид, необходимость немедленной защиты природы.

Миллионы гектаров леса сожжены обстрелами. Почти 200 тысяч гектаров нашей земли загрязнены минами и снарядами, которые не разорвались.

Десятки угольных шахт затоплены, в том числе и шахта, в которой в 1979 году был осуществлен подземный ядерный взрыв... Это шахта "Юнком" в Донецкой области. Она на оккупированной россией территории. Затоплена уже несколько лет именно из-за оккупантов. Хотя всем в Москве известно, какая это угроза не только для рек в Донецкой области, но и для Азовского моря, а следовательно, для Черноморского бассейна. Только деоккупация нашей территории может создать условия, чтобы снять эту угрозу.

"Невозможно точно посчитать объем загрязнения атмосферы от сожженных нефтебаз и других пожаров... А еще - взорванные сооружения, сожженные химические предприятия, множество захоронений убитых животных. Просто представьте это: в результате российской агрессии погибли 6 миллионов домашних животных. 6 миллионов! Это официальные данные. Уничтожено не менее 50 тысяч дельфинов в Черном море. Тысячи гектаров почвы загрязнены вредными веществами. Большинство из них - это плодородные почвы. Были плодородные почвы. На прошлой неделе на климатическом саммите в Египте я предложил создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны. Должны это реализовать. Должны найти и общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной. Без этого не будет возвращения к нормальной, стабильной жизни, и эхо войны еще долго будет сохраняться - во взрывах мин, которые будут уносить жизни детей и взрослых, в загрязнении воды, почв и атмосферы", - отметил он.

Зеленский также поблагодарил все страны, которые уже помогают Украине с разминированием. И добавил: нужно срочное наращивание количества такой техники и специалистов для этого. Нужны также средства и технологии для восстановления очистных сооружений.

"Это все не просто украинская проблема. Это вызов для всего мира", - подчеркнул он.

Девятое, - недопущение эскалации.

"Риск, который есть и будет постоянно, пока наша безопасность не будет гарантирована должным образом. Украина не является членом любого из альянсов. И эта российская война смогла начаться как раз потому, что Украина оставалась в "серой зоне" - между евроатлантическим миром и российским империализмом. Сейчас у нас тоже пока нет никаких гарантий безопасности. Поэтому как не допустить повторения такой агрессии россии против нас? Мы нуждаемся в действенных гарантиях безопасности. Поэтому подготовили проект договора Kyiv Security Compact и уже предложили его партнерам. Поэтому должны провести международную конференцию для фиксации ключевых элементов послевоенной архитектуры безопасности в евроатлантическом пространстве, включая гарантии для Украины", - отметил он.

Главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact, сказал Зеленский и добавил, что мы можем сделать это в любое время - уже даже в этом году. И мы должны это сделать.

Десятый пункт - фиксация окончания войны.

Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны.

Зеленский подчеркнул: каждый из этих вызовов на пути к миру не может занять много времени. Максимум месяц на один пункт. Для некоторых достаточно дней. Мы уже имеем положительный опыт экспортной зерновой инициативы. Как она работает? Есть ООН и две стороны договоренностей: с одной стороны - Украина, Турция и ООН, а с другой стороны - россия, Турция и ООН. Подобно этому может сработать выполнение каждого из озвученных мной сейчас пунктов, где сторонами могут быть разные государства, которые готовы взять на себя лидерство в том или ином решении. Еще раз: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и последнее - фиксация окончания войны.

"Уважаемые лидеры! Я очертил направления, по которым каждый из вас может выбрать для себя, как стать сотворцом мира. Пожалуйста, выберите свое направление для лидерства, и вместе мы точно реализуем формулу мира. Что это даст? Это спасение тысяч жизней. Это восстановление силы международного права. Это обновление архитектуры безопасности. Это возвращение глобальной стабильности, без которой страдают все в мире. И это смысл - смысл того, для чего сотрудничают добросовестные страны мира. Мир - это глобальная ценность. То, что важно для каждого человека на земле. Уверен, и для каждого из вас, лидеров G19. Я очертил конкретные четкие решения. Их можно реализовать. Быстро. Они действенны. И если рф будет сопротивляться нашей формуле мира, вы увидите, что она хочет только войны. Украина благодарна всем в мире, кто помогает нам защищать свободу и возвращать мир! Пусть наши совместные усилия увенчаются успехом как можно быстрее и будут отражены в том, какие выводы сделает этот саммит", - подытожил Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в своем обращении участникам G20 сказал, что Херсон – это один из важнейших городов юга нашей страны и единственный областной центр, который россии удалось захватить после 24 февраля. Эта освободительная операция наших сил обороны является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые были переломными моментами в войнах.