Саммит G20: премьер Британии Сунак осудил "варварскую войну" россии против Украины

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время саммита G20 осудил "варварскую войну" россии против Украины, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Премьер-министр Великобритании выступил с комментариями на первом заседании G20 во вторник, раскритиковав отсутствие российского президента на переговорах на индонезийском острове Бали.

"Примечательно, что путин не счел возможным присоединиться к нам здесь, - сказал он. - Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы начать разбираться".

Сунак заявил, что россия должна "уйти из Украины и положить конец этой варварской войне".

"Великобритания отвергает эту агрессию. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметил он.

Сунак также упрекнул россию, заявив, что "страны не должны вторгаться к своим соседям".

"Это очень просто – страны не должны вторгаться в соседние страны, они не должны нападать на гражданскую инфраструктуру и гражданское население и не должны угрожать ядерной эскалацией", – сказал он.

По сообщению британского правительства, Сунак на саммите G20 договорился укрепить глобальную продовольственную и энергетическую безопасность путем: уменьшения возможностей россии использовать энергию как оружие, ускорения глобального перехода к чистой энергии, инвестиций в устойчивое продовольствие.

Как сообщается, в ходе саммита Сунак подтвердит финансовую поддержку Украины со стороны Великобритании.

Дополнение

путин направил на переговоры вместо себя министра иностранных дел рф сергея лаврова.