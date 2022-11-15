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Саммит G20: Си Цзиньпин снова призвал к мирным переговорам для завершения войны в Украине

Саммит G20: Си Цзиньпин снова призвал к мирным переговорам для завершения войны в Украине

Си Цзиньпин

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин подтвердил свою поддержку прекращения огня и мирных переговоров, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом по итогам встречи Си с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Си подчеркнул, что позиция Китая относительно украинского кризиса ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры", - говорится в сообщении китайского государственного СМИ CCTV.

В отчете офиса французского президента говорится, что два лидера "подтвердили свою твердую позицию по предотвращению применения ядерного оружия" в войне в Украине — линия, которая не была включена в китайские сообщения о встрече.

Дополнение

Встреча между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его китайским коллегой Си Цзиньпином состоялась на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

По итогам французский лидер заявил, что вместе с Си Цзиньпином призывает к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и что Франция и Китай полны решимости остановить эскалацию и преодолеть последствия войны в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Украина, война
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