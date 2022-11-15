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Саммит G20: премьер Индии призвал к дипломатии для завершения войны рф против Украины

Саммит G20: премьер Индии призвал к дипломатии для завершения войны рф против Украины

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 призвал вернуться к дипломатии, чтобы положить конец российско-украинской войне, повторив призыв южноазиатской страны к миру в конфликте, сообщает Reuters, пишет УНН.

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«Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии в Украине», — сказал Моди в своем вступительном слове на саммите G20 на Бали в Индонезии.

«Необходимость часа — продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире», – сказал он.

Дополнение

Индия не осудила вторжение москвы в Украину, но Моди сказал президенту россии владимиру путину в сентябре, что «сегодняшняя эра — это не эра войны».

Индия стала крупнейшим покупателем нефти у россии после Китая, ее нефтепереработчики раскупают по сниженным ценам сырую нефть, которой избегают западные покупатели.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Индия
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