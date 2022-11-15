Саммит G20: Шольц призвал партнеров придерживаться проекта итоговой декларации с осуждением россии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 в Индонезии призвал россию немедленно прекратить войну в Украине, а партнеров по G20 - придерживаться проекта итоговой декларации, предусматривающей осуждение россии, сообщает Tagesschau, пишет УНН.

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"Самое эффективное средство восстановления мировой экономики - это прекращение войны россии против Украины", - сказал Шольц сегодня на саммите G20 на сессии по продовольствию и энергетике, говорится в тексте выступления.

Он призвал президента россии владимира путина не использовать голод как оружие: "Не бросайте мировую экономику в пропасть".

Падение цен на продовольствие после возобновления поставок зерна из Украины показывает, что война является причиной ценовой турбулентности на мировых рынках.

Как отмечает издание, Шольц призвал партнеров по G20 придерживаться проекта итоговой декларации, предусматривающей осуждение россии.

"Вместе мы несем ответственность за то, чтобы G20 оставалась заслуживающей доверия и способна действовать", — сказал канцлер ФРГ.

Покупатели и производители СПГ должны более тесно сотрудничать и работать над снижением цен на СПГ, указал он. Шольц также призвал производителей нефти в странах ОПЕК+ не допустить роста цен.