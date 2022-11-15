В G20 все же планируют заявление с осуждением войны россии в Украине - СМИ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По итогам саммита G20 выступит с заявлением, в котором "большинство" членов решительно осудят войну россии против Украины, со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя США на Бали во вторник сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

"Я думаю, вы увидите, что большинство членов G20 четко дадут понять, что они осуждают войну россии в Украине, что они видят войну россии в Украине как источник огромных экономических и гуманитарных страданий в мире", - сообщил он журналистам на условиях анонимности.

Как отмечается, заявление, которое будет обнародовано по итогам саммита на этой неделе на Бали, покажет, что G20 "действительно изолирует россию" - члена группы крупнейших экономик мира.

Чиновник не сказал, сколько стран не присоединятся к осуждению, как и не сказал, как дипломаты сформулируют неединодушное заявление в рамках документа, который должен быть итоговым для всех стран-участниц.

Поскольку россия отрицает даже использование слова "война" для описания ее вторжения в Украину, интенсивно возникали предположения о том, как - и будут ли - страны G20 коллективно реагировать на войну.

Однако официальный представитель США заявил, что "агрессивная война россии... осуждается самым решительным образом".

Заявление, по словам чиновника, "говорит очень четко".

Ранее

Financial Times сообщала, что по итогам саммита G20 не будет принятия конкретных резолюций, осуждающих российскую агрессию на территории Украины.