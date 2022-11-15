Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,76 0,0604 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы и к чему быть готовыми украинцам - рассказали эксперты
Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы и к чему быть готовыми украинцам - рассказали эксперты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6060

Саммит G20: Шольц увидел признаки консенсуса по поводу осуждения вторжения рф в резолюции встречи

Саммит G20: Шольц увидел признаки консенсуса по поводу осуждения вторжения рф в резолюции встречи

Олаф Шольц

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На саммите G20 на Бали появились обнадеживающие признаки консенсуса относительно того, что война россии против Украины неприемлема и что ядерное оружие не должно применяться, заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата

"Это консенсус, который здесь набирает силу", - сказал он журналистам на Бали.

Детали

Отвечая на вопрос о разговоре с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, Шольц сказал: "Он встал рядом со мной и сказал пару предложений, это был разговор".

Шольц также сказал, что продолжит переговоры с президентом россии владимиром путиным, чтобы найти решение о прекращении войны против Украины.

Ранее

Шольц призвал партнеров придерживаться проекта итоговой декларации саммита G20 с осуждением россии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия, война, Олаф Шольц
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.