Из-за публичной манипуляции лаврова война до сих пор продолжается: Подоляк о заявлениях главы мид рф

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Война в Украине продолжается из-за публичной манипуляции министра иностранных дел рф сергея лаврова и неготовности россии перестать убивать. Так в Twitter отреагировал на заявления главы мид рф советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

“Напомню господину лаврову: эта рф вторглась в Украину. Это россия обстреливает наши города ракетами и оказывает геноцид, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Но “конфликт” якобы “затягивает Украина”? Именно из-за публичной манипуляции лаврова и неготовности перестать убивать – эта война до сих пор продолжается”, – написал Подоляк

Напомним

Глава мид россии сергей лавров после речи Владимира Зеленского на саммите G20 заявил, что "чем дольше Украина будет отказываться, тем труднее будет договориться".

Условия Украины для переговоров он назвал "нереалистическими и неадекватными".

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что чем дольше россия будет саботировать 10 условий мира Зеленского, тем более катастрофической будет ситуация для кремля.