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Ответ на речь Зеленского на G20: Ермак о новых ударах россии

Ответ на речь Зеленского на G20: Ермак о новых ударах россии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал новый массированный удар по Украине ответом россии на мощную речь Владимира Зеленского во время саммита G20. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Ермака.

Цитата

"россия отвечает на мощную речь Владимира Зеленского на G20 новой ракетной атакой. Кто серьезно думает, что кремль действительно хочет мира? Он хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проиграют", – написал Ермак.

Напомним

Днем 15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть "прилеты" в жилые дома Киева, критическую инфраструктуру Харькова и Ровно. В некоторых городах сработала ПВО.

Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины
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