Ответ на речь Зеленского на G20: Ермак о новых ударах россии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал новый массированный удар по Украине ответом россии на мощную речь Владимира Зеленского во время саммита G20. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Ермака.

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"россия отвечает на мощную речь Владимира Зеленского на G20 новой ракетной атакой. Кто серьезно думает, что кремль действительно хочет мира? Он хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проиграют", – написал Ермак.