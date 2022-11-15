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Кулеба о ракетной атаке: прекратите предлагать Украине принять российские ультиматумы

Кулеба о ракетной атаке: прекратите предлагать Украине принять российские ультиматумы

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал больше не предлагать принять российские ультиматумы. Об этом он написал в Twitter, комментируя сегодняшнюю ракетную атаку россии, передает УНН

Цитата

"Сейчас российские ракеты убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине. Вот что говорит россия по поводу мирных переговоров. Прекратите предлагать Украине принять российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", – написал Кулеба.

Напомним

Днем 15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, есть "прилеты" в жилые дома Киева, критическую инфраструктуру Харькова и Ровно. В некоторых городах сработала ПВО.

Источник: УНН
Теги: Дмитрий Кулеба
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