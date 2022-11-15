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Ситуация критическая, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере: в ОП о ракетных ударах рф

Ситуация критическая, больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере: в ОП о ракетных ударах рф

КИЕВ. 15 ноября. УНН. россияне нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, передает УНН.

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«российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании», - написал Тимошенко.

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Он отметил, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

«Потребляйте электроэнергию умеренно и держимся! Террористы все равно будут побеждены», - добавил Тимошенко.

Дополнение

Оккупанты ударили по энергетической структуре Житомира, в городе исчез свет.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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