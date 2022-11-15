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Правительство выделило 100 млн грн для ликвидации последствий боевых действий в Херсонской области

Правительство выделило 100 млн грн для ликвидации последствий боевых действий в Херсонской области

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров Украины выделил Херсонской областной государственной администрации 100 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации последствий боевых действий и восстановления объектов критической инфраструктуры и объектов социальной сферы в Херсонской области. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

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«Выделено Херсонской областной государственной администрации (для Херсонской областной военной администрации) 100 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации последствий боевых действий и восстановления объектов критической инфраструктуры и объектов социальной сферы Херсонской области», – написал Мельничук.

Дополнение

«Укрэнерго» совместно с АО «Херсоноблэнерго» и АО «Николаевоблэнерго» уже разработали резервную схему питания Херсонщины и приступили к ее реализации. Возврат света будет постепенным.

Российские оккупанты уничтожили энергетический объект, который обеспечивал энергопитанием все правобережье Херсонской области и значительную часть Николаевской.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Херсон и Херсонская область
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