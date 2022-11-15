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Демонстрация слабости и поражения агрессора: Шмыгаль о массированных ракетных ударах рф по Украине

Демонстрация слабости и поражения агрессора: Шмыгаль о массированных ракетных ударах рф по Украине

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сегодняшний очередной массированный ракетный удар по Украине демонстрацией слабости и поражения агрессора. Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«российские террористы сегодня в очередной раз продемонстрировали так называемое свое желание переговоров и мира. Очередной массированный ракетный удар. Обстрелы без разбора, есть попадание в жилищный сектор. Пытаются уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. И это все во время саммита G20. Это демонстрация слабости и поражения агрессора. Наказание за все эти преступления для россии будет неотвратимо», - сказал Шмигаль.

Дополнение

Враг выпустил по Украине более 90 ракет, ПВО сбили 70.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ракета, война
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