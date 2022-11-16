Зеленский и Дуда обсудили российские обстрелы в Польше

КИЕВ. 16 ноября. УНН. После разговора с Президентом США Джо Байденом глава польского государства провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в канцелярии польского лидера, пишет УНН.

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“Продолжается разговор Президентов Украины и Польши”, – говорится в сообщении.

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Отметим, что ключевые темы разговора лидеров не обнародуются.

Перед разговором с Зеленским Дуда поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом.

В НАТО заверили, что следят за ситуацией.