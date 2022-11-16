Президент: около десяти миллионов украинцев остались без света

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что от массированного российского удара 15 ноября около десяти миллионов украинцев остались без света, передает УНН.

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«Во многих городах и районах нашей страны снова аварийные отключения электричества. Около десяти миллионов украинцев без света. Больше – по состоянию на эту минуту – в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла... По всей стране проблемы со связью и интернетом», – заявил Зеленский.

По его словам, в результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях – «это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает».

Напомним

Вчера, 15 ноября, россияне выпустили в Украине более 90 ракет. Средства противовоздушной обороны сбили 70.