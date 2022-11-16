"Рамштайн-7": сегодня соберется контактная группа по вопросам обороны Украины

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин проведет седьмую встречу министров обороны Контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", в виртуальном формате, анонсировали ранее в Пентагоне, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter отметил, что заседание состоится 16 ноября.

Дополнение

Накануне министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров.

По его словам, нам нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону:

Увеличить количество IRIS-T и NASAMS.

Получить HAWK и Crotale в достаточном количестве.

Принять и выполнить решение по SAMP-Т.

Получить разведывательные и боевые БПЛА + защита от беспилотников.

Как заметил министр, наши бойцы защищают фронт, но требуется дополнительная поддержка. Нам нужно:

Увеличить количество артиллерии;

Обеспечить стабильную поставку боеприпасов;

Сформировать и ввести боеспособные резервы.

Справочно

Контактная группа по обороне Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 г. в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.