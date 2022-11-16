Резников о падении ракет в Польше: Украина хотела бы видеть результаты расследования на Рамштайне

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина поддерживает тщательное расследование падения ракет на территории Польши и хотела бы видеть его результаты на седьмой встрече министров обороны Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн). Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

"Польша, а также наши соседи – Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова – наши друзья. Мы поддерживаем тщательное расследование вчерашнего трагического инцидента нашими польскими партнерами и будем рады его результатам на сегодняшней встрече "Рамштайн". Украина является щитом ЕС и мы должны вместе защищаться от террористического государства", – написал Резников.

Напомним

Корреспондент Radio ZET Мариуш Гершевский сообщил, что две ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. По его словам, погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

Польша решила пригласить международных экспертов к участию в расследовании взрыва на востоке страны.

16 ноября глава Пентагона Ллойд Остин проведет в виртуальном формате седьмую встречу министров обороны Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн).