Польша и НАТО на данный момент не рассматривают падение ракеты в Пшеводуве как умышленную российскую атаку - AP

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вчера, 15 ноября, две российские ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. Польша и НАТО в ответе на инцидент использовали формулировки, намекающие на то, что они не рассматривают взрыв как умышленную российскую атаку, по крайней мере, на данный момент, пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Отмечается, что преднамеренное враждебное нападение на страну-члена НАТО Польшу может вызвать коллективный военный ответ альянса. Впрочем, как пишет AP, ключевые вопросы по обстоятельствам запуска ракеты остаются нераскрытыми.

По словам трех официальных лиц США, "предварительные оценки" свидетельствуют о том, что якобы украинские силы выпустили ракету по следующей российской ракете во время массированной атаки на критическую инфраструктуру Украины. Эта оценка и комментарии президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммите G20 о том, что "маловероятно", что ракета была российской, противоречат информации, выраженной ранее высокопоставленным чиновником разведки США, который сообщил AP, что ракеты россии пересекли территорию Польши.

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Польское правительство заявило, что проводит расследование и повышает уровень военной готовности. Байден, в свою очередь, пообещал поддержку расследованию. Отмечается, что решение американского президента созвать экстренную встречу изменило расписания на последний день встречи G20 в Индонезии.

Тем временем Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу представителей альянса в Брюсселе. Совет Безопасности ООН также планировал собраться в среду на ранее запланированный брифинг по ситуации в Украине.

Цитата

"В заявлении от МИД Польши речь не идет о том, мог ли удар быть ошибочным прицеливанием, или ракета могла быть сбита с курса украинской обороной. В своих заявлениях Польша и НАТО использовали формулировки, которые намекали на то, что они не рассматривают взрыв ракеты как умышленную российскую атаку, по крайней мере, на данный момент", - пишет AP.

Напомним

Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.

В россии отрицали свою причастность к взрыву в Польше.