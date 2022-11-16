рф спланировала массированный удар по Украине еще перед выступлением Зеленского на G20 – ISW

КИЕВ. 16 ноября. УНН. россия подготовила массированные ракетные удары по Украине, которые были 15 ноября, еще до того, как президент Владимир Зеленский презентовал свое мирное предложение на саммите G20. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"кремль, вероятно, намеренно спланировал массированные ракетные удары по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная атака требует серьезной военной подготовки", – говорится в сообщении.

В российских Telegram-каналах писали, что якобы кремль отомстил за заявления Зеленского на G20. Однако, как отмечают аналитики, невозможно подготовить такую масштабную атаку в короткие сроки.

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В ISW добавили, что официальная версия кремля, связанная с саммитом G20, еще раз подтверждает незаинтересованность россии в мирных переговорах с Украиной.

Напомним

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал новый массированный удар по Украине ответом россии на мощную речь Владимира Зеленского во время саммита G20.