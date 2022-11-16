Новости: Политика
16 ноября 2022, 10:25 • Марина Тищенко • 4380
Новый пакет санкций ЕС против рф может быть представлен в конце месяца - СМИ
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Европейский Союз может обнародовать очередной пакет санкций против россии и беларуси в конце этого месяца. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка в Twitter.
Цитата
"Девятый пакет санкций ЕС против россии и белоруссии, вероятно, будет представлен в конце месяца с планом на принятие в начале декабря", - написал он.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем следующий пакет санкций ЕС.
Источник: УНН
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