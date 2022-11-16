Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,06 0,2962 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы и к чему быть готовыми украинцам - рассказали эксперты
Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы и к чему быть готовыми украинцам - рассказали эксперты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4380

Новый пакет санкций ЕС против рф может быть представлен в конце месяца - СМИ

Новый пакет санкций ЕС против рф может быть представлен в конце месяца - СМИ

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Европейский Союз может обнародовать очередной пакет санкций против россии и беларуси в конце этого месяца. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка в Twitter.

Цитата

"Девятый пакет санкций ЕС против россии и белоруссии, вероятно, будет представлен в конце месяца с планом на принятие в начале декабря", - написал он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем следующий пакет санкций ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.