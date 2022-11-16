Столтенберг будет председательствовать на заседании НАТО по поводу взрыва в Польше у границы с Украиной

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет в Брюсселе заседание представителей стран НАТО для обсуждения инцидента со взрывом на востоке Польши, недалеко от границы с Украиной, анонсировали в Альянсе, пишет УНН.

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"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на заседании Североатлантического совета, чтобы обсудить вчерашний взрыв в восточной части Польши, недалеко от границы с Украиной", - сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

Генеральный секретарь даст брифинг для СМИ после встречи.

Дополнение

Польша накануне заявила, что ракета российского производства упала на востоке страны, в результате чего погибли два человека. Президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что ее выпустили из россии.

Трое официальных лиц США заявили, что "предварительные оценки" свидетельствуют о том, что якобы ракета могла быть выпущена по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электрической инфраструктуре Украины во вторник, сообщило AP со ссылкой на комментарии чиновников на условиях анонимности.

Эта оценка и комментарии Байдена на саммите G20, как отмечает издание, противоречат другому комментарию, высказанному во вторник высокопоставленным чиновником разведки США, который сообщил AP, что российские ракеты пересекли территорию Польши.

Польское правительство заявило, что проводит расследование и повышает уровень военной готовности. Байден пообещал поддержать расследование Польши.

Беспокойство Варшавы также может быть высказано на заранее запланированной сегодня виртуальной встрече министров обороны почти 50 стран, входящих в состав Контактной группы по обороне Украины, сообщает Politico.