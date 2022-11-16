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Этого бы не произошло, если бы не было ракетных ударов рф по Украине: премьер Нидерландов о падении ракеты в Польше

Этого бы не произошло, если бы не было ракетных ударов рф по Украине: премьер Нидерландов о падении ракеты в Польше

Марк Рютте

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что падения ракеты на территории Польши не было бы, если бы не российские ракетные удары по Украине. Об этом он сообщил на странице в Twitter, сообщает УНН.

Детали 

По его словам, представители G7 и нынешние члены НАТО созвали встречу сегодня утром на Бали во время G20, чтобы обсудить инцидент в Польше минувшей ночью.

Цитата

«Мы едины в том, что нам сначала нужно установить факты, а значит, поддержать расследование Польши. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Ясно одно: этого бы не произошло, если бы не было ужасных ракетных ударов россии по Украине», - заявил он.

По его словам, западный мир продолжает поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии.

Дополнение

15 ноября в польской деревне у украинской границы упали две ракеты, два человека погибли. В США заявили, что российские ракеты пересекли территорию члена НАТО Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге заявил, что Польша решила пригласить международных экспертов к участию в расследовании взрыва на востоке страны.

Однако президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, маловероятно, что ракета была выпущена с территории россии.

Украина поддерживает тщательное расследование падения ракет на территории Польши и хотела бы видеть его результаты на седьмой встрече министров обороны Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша, война, Нидерланды
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