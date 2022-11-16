США удвоят усилия по восстановлению энергосистемы Украины: Кулеба поговорил с Блинкеном

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что Соединенные Штаты вместе со странами G7 и ЕС удвоят усилия по восстановлению украинской энергетической системы, передает УНН со ссылкой на сайт МИД.

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"Подробный разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном относительно российского ракетного террора – его масштабов, целей и последствий. Я подчеркнул, что ответ на произошедшее в Польше должен быть жестким и принципиальным. Благодарен за подтверждение того, что США удвоят усилия для восстановления нашей энергетической системы вместе с G7 и ЕС", – сообщил Кулеба.

Напомним

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 15 ноября россияне нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он назвал ситуацию "критической". Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере.

В частности, были повреждены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.