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Китай призывает к "спокойствию и сдержанности" на фоне падения ракеты в Польше

Китай призывает к "спокойствию и сдержанности" на фоне падения ракеты в Польше

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В министерстве иностранных дел Китая прокомментировали инцидент с падением ракеты, вероятно, российского производства в Польше. С комментарием вышла представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге для СМИ в среду, 16 ноября, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

Все стороны должны "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность при текущих обстоятельствах", заявила представитель МИД Китая Мао Нин. 

Напомним

15 ноября днем​​ две ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. Ударили по зерносушилкам. Взрыв произошел около 15:35 в помещении одного из предприятий, куда попала ракета. Взрыв был слышен в радиусе не менее 15 километров. Пострадали от удара бригадир, работник предприятия и один из фермеров. Двое из них погибли на месте. Кирпичное здание предприятия полностью разрушено.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, маловероятно, что ракета была выпущена с территории россии. 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге заявил, что Польша решила пригласить международных экспертов к участию в расследовании взрыва на востоке страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет в Брюсселе заседание представителей стран НАТО для обсуждения инцидента с взрывом на востоке Польши. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Украина, Польша, война
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