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Эрдоган считает, что экспорт зерна из Украины морем продолжится

Эрдоган считает, что экспорт зерна из Украины морем продолжится

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что, по его мнению, соглашение, разрешающее Украине экспортировать зерно через Черное море, срок действия которого истекает в субботу, останется в силе, пишет УНН со ссылкой на France 24.

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«Я считаю, что это будет продолжаться. В этом нет никаких проблем», - заявил Эрдоган на пресс-конференции на саммите G20 на Бали в Индонезии.

Эрдоган сказал, что поговорит с президентом россии владимиром путиным, как только вернется в Турцию.

Дополнение

Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире, и вторжение россии в страну заблокировало 20 миллионов тонн зерна в ее портах до того, как с привлечением ООН и Турции заключили соглашение в июле.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Черное море, Турция, Реджеп Эрдоган
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