Reuters: Байден сообщил партнерам по G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по G7 и НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в НАТО, передает УНН.

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"Источник в НАТО сообщил, что президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Джо Байден заявлял, что, по предварительной информации, маловероятно, что ракета была выпущена с территории россии.

Польша накануне заявила, что ракета, вероятно, российского производства упала на востоке страны, в результате чего погибли два человека.