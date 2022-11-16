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Премьер Британии Сунак о падении ракеты в Польше: этого не произошло бы, если бы не вторжение рф в Украину

Премьер Британии Сунак о падении ракеты в Польше: этого не произошло бы, если бы не вторжение рф в Украину

Риши Сунак

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Падение ракеты в Польше не произошло бы без российского вторжения в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Сунак, находящийся на саммите G20, сказал, что Великобритания будет твердо стоять за народ Польши, добавив: "Ничего из этого не произошло бы без российского вторжения в Украину".

Кроме того, Сунак отметил, что Великобритания и ее союзники все еще пытаются разобраться в том, что произошло в Польше.

Выступая на G20 на Бали, Сунак сказал, что союзники согласились с тем, что командам важно установить факты.

На пресс-конференции премьер-министр страны не стал повторять слова президента США Джо Байдена о том, что маловероятно, что ракета была выпущена из россии, отмечает издание.

Но он обвинил россию в проявлении "абсолютного пренебрежения" к международной системе.

Дополнение

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что падение ракеты на территории Польши не было бы, если бы не российские ракетные удары по Украине.

Контекст

15 ноября в польском селе у украинской границы упали две ракеты, два человека погибли. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша, Великобритания, война
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