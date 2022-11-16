Шольц о падении ракеты в Польше: ничего этого не произошло без захватнической войны россии против Украины

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал падение ракеты, вероятно, российского производства в Польше, в результате чего погибли два гражданина. Свое заявление он сделал в Twitter-аккаунте, сообщает УНН.

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«Ужасный ракетный удар в Польше нуждается в тщательном расследовании. Необходимо собрать участников НАТО для окончательного решения, но любое преждевременное решение запрещено. Ясно одно: ничего бы этого не произошло без захватнической войны россии против Украины», - написал он.

Напомним

В польском селе Пшеводов 15 ноября произошел взрыв около 15:35 в помещении одного из предприятий, куда попала ракета. Взрыв был слышен в радиусе не менее 15 километров. Пострадали от удара бригадир, работник предприятия и один из фермеров. Двое из них погибли на месте. Кирпичное здание предприятия полностью разрушено.

Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что ракеты российского производства упали на территории страны, убив двух человек ,и вызвало российского посла в ведомство.

Однако президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, маловероятно, что ракета была выпущена с территории россии.

У Зеленского отметили, что за войну в Украине, массированные ракетные удары и риски для пограничных стран отвечает только россия.