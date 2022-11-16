Зеленский подписал закон о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8027 о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии в бюджете 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

Президент подписал закон 16 ноября 2022 года. Документ предусматривает создание фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в составе спецфонда госбюджета, который будет наполняться средствами от принудительного изъятия объектов россии и ее резидентов.

Деньги будут тратить на строительство, реконструкцию объектов критической инфраструктуры, в частности водо- и теплоснабжения, обеспечение жильем ВПЛ, закупку школьных автобусов, спецтранспорта, оборудования для медучреждений, компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных заведений и на компенсации раненым украинцам.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации.