Какая ракета "мало что меняет" - премьер Италии Мелони об инциденте в Польше

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Италия считает, что не имеет большого значения, если ракета, вызвавшая взрыв в Польше, не была российской, потому что москва по-прежнему виновата в атаке на инфраструктуру Украины, заявила в среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает France 24, пишет УНН.

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В беседе с журналистами на саммите G20 на Бали Мелони сказала, что разговаривала с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Вероятность того, что ракета, упавшая на Польшу, была не российской, а украинской, мало что меняет", - сказала она.

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Польша накануне заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши возле границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Бельгии Людовин Дедондер заявляла, что "сообщается, что в Польше упали обломки российских ракет и украинской ракеты-перехватчика".

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.