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Резников поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине

Резников поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине

Алексей Резников

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине, передает УНН.

Цитата

“Хорошие новости из Скандинавии: Швеция объявила об очередном пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму 720 миллионов шведских крон. Системы ПВО, автомобили, зимнее снаряжение помогут нашим бойцам и поддержат борьбу Украины. Благодарю премьер-министра Ульфа Кристерсона и народ Швеции”, – написал он в своем Twitter.

Дополнение

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна предоставит Украине свой крупнейший пакет военной помощи на сумму 287 миллионов долларов. В него, в частности, войдет система противовоздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швеция, помощь, Алексей Резников
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