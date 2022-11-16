КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине, передает УНН.

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“Хорошие новости из Скандинавии: Швеция объявила об очередном пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму 720 миллионов шведских крон. Системы ПВО, автомобили, зимнее снаряжение помогут нашим бойцам и поддержат борьбу Украины. Благодарю премьер-министра Ульфа Кристерсона и народ Швеции”, – написал он в своем Twitter.

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна предоставит Украине свой крупнейший пакет военной помощи на сумму 287 миллионов долларов. В него, в частности, войдет система противовоздушной обороны.