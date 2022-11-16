Новости: Политика
16 ноября 2022, 16:11 • Елизавета Калитвенцева • 5175
Резников поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине
Алексей Резников
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи Украине, передает УНН.
Цитата
“Хорошие новости из Скандинавии: Швеция объявила об очередном пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму 720 миллионов шведских крон. Системы ПВО, автомобили, зимнее снаряжение помогут нашим бойцам и поддержат борьбу Украины. Благодарю премьер-министра Ульфа Кристерсона и народ Швеции”, – написал он в своем Twitter.
Дополнение
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна предоставит Украине свой крупнейший пакет военной помощи на сумму 287 миллионов долларов. В него, в частности, войдет система противовоздушной обороны.
Источник: УНН
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