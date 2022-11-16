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Рада переименовала город Новоград-Волынский

Рада переименовала город Новоград-Волынский

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада переименовала город Новоград-Волынский в Житомирской области на Звягель. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

"Новоград-Волынский в Житомирской области переименовали! Теперь этот город называется Звягель", – написал Гончаренко.

Детали

По словам нардепа, переименование Новограда-Волынского инициировали его жители, чтобы вернуть городу историческое название.

Кроме того, Новоград-Волынский район стал Звягельским.

Напомним

В июле Верховная Рада поддержала переименование Владимир-Волынского района Волынской области на Владимирский.

Источник: УНН
Теги: ВР, Житомир и Житомирская область
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