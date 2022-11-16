Новости: Политика
16 ноября 2022, 16:30 • Елизавета Калитвенцева • 3750
Комитет ВР поддержал отставку Пацкана с поста председателя Счетной палаты
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по бюджету поддержал отставку Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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“Бюджетный комитет поддержал отставку главы Счетной палаты Валерия Пацкана. Теперь это решение должна проголосовать Рада”, – написал он в своем Телеграм.
Дополнение
Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в своем Facebook подтвердил, что написал заявление об отставке.
24 октября Валерию Пацкану было доложено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации за найм жилья в столице.
Ему избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.
Источник: УНН
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