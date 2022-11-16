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Комитет ВР поддержал отставку Пацкана с поста председателя Счетной палаты

Комитет ВР поддержал отставку Пацкана с поста председателя Счетной палаты

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады по бюджету поддержал отставку Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

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“Бюджетный комитет поддержал отставку главы Счетной палаты Валерия Пацкана. Теперь это решение должна проголосовать Рада”, – написал он в своем Телеграм.

Дополнение

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в своем Facebook подтвердил, что написал заявление об отставке.

24 октября Валерию Пацкану было доложено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации за найм жилья в столице. 

Ему избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.

Источник: УНН
Теги: ВР, Счетная палата
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