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Рада призывает исключить россию из G20: принято постановление

Рада призывает исключить россию из G20: принято постановление

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Парламент обратился к государствам Группы Двадцати (G20) по поводу исключения российской федерации из состава этой Группы. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Как сообщил нардеп, за соответствующее постановление №8203 проголосовало 310 депутатов.

Аргументация: «Целенаправленное уничтожение рф населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также неизбирательность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками, которые не преследуют никаких военных целей и имеют исключительно террористическую цель».

Ранее

Лидеры G20 осудили российскую агрессию против Украины в итоговой декларации.

Источник: УНН
Теги: Россия, G20, Украина
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