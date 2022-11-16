КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада просит парламенты мира признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

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Обращение ВР № 8199 к парламентам государств мира по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа поддержало 310 нардепов.

"Сейчас Украина снова страдает от агрессии россии, поэтому важно напомнить миру эти ужасные уроки истории и почтить память всех погибших в результате преступной политики тоталитарного режима", - отметил нардеп.

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На этот и следующий год приходятся 90-я годовщина одного из самых ужасных событий для нашего народа — Голодомора 1932-1933 гг.