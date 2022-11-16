Для участия Украины в расследовании падения ракеты необходимо одобрение Польши и США - Дуда

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что и Польша, и США должны дать согласие на участие Украины в расследовании падения ракеты в польском пограничном селе, в результате чего погибли два человека, пишет УНН со ссылкой на France 24.

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«Процедуры ведут польские и американские эксперты, и если кому-то будет разрешено принять участие в этих процессах, то потребуется как минимум согласие обеих сторон», — заявил Дуда на пресс-конференции.

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Польша накануне заявила, что ракета упала в Пшеводуве на востоке Польши возле границы с Украиной, что произошло, когда россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Бельгии Людовин Дедондер заявляла, что "сообщается, что в Польше упали обломки российских ракет и украинской ракеты-перехватчика".

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил по поводу инцидента с падением ракеты, что нет никаких признаков того, что это была умышленная атака на Польшу. И что "многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что падение ракеты в Польше было результатом преднамеренной атаки. И что "предварительный анализ показывает, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше и просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва.