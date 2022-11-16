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Рада ратифицировала меморандум о сотрудничестве с НАТО

Рада ратифицировала меморандум о сотрудничестве с НАТО

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада ратифицировала меморандум о сотрудничестве с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира". Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

"Рада ратифицировала меморандум с НАТО. Это меморандум между Украиной и НАТО о связи и информации по поводу сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках программы НАТО “Партнерство ради мира”, – сообщил Гончаренко.

Напомним

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Источник: УНН
Теги: НАТО, ВР
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