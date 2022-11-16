Рада одобрила увольнение члена ЦИК

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада на заседании одобрила увольнение члена ЦИК Юрия Фрицкого. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Как сообщил нардеп, члена Центральной избирательной комиссии Фрицкого Юрия Олеговича уволили в связи с достижением шестидесятипятилетнего возраста.

За увольнение проголосовало 273 нардепа.

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