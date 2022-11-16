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Оргкомитет утвердил план мероприятий к 90-й годовщине Голодомора

Оргкомитет утвердил план мероприятий к 90-й годовщине Голодомора

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 90-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине утвердил план мероприятий на 2022-2023 годы. Об этом в Телеграмм сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“На этот и следующий год приходятся 90-я годовщина одного из самых ужасных событий для нашего народа — Голодомора 1932-1933 гг. На сегодняшнем заседании Оргкомитета за сопредседательство главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака утвердили План мероприятий на 2022-2023 гг”, – написал премьер-министр.

Детали

Шмыгаль подчеркнул, что ключевой задачей остается признание иностранными государствами и международными организациями Голодомора 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа.

Дополнение

Верховная Рада Украины просит парламенты мира признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.

Источник: УНН
Теги: голодомор
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