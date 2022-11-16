Резников: защита украинского неба тема номер один "Рамштайна 7"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что защита украинского неба тема номер один "Рамштайна 7", передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

"Защита украинского неба является нашим приоритетом №1 и темой №1 на "Рамштайне 7". Вместе с нашими партнерами работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя", - сообщил Резников.

Министр обороны Украины также поблагодарил главу Минобороны США Ллойда Остина "за руководство международной коалицией против зла".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Рамштайн - 7": Украина получит современные танки от США, Нидерландов и Чехии

Дополнение

Сегодня в виртуальном формате проходит седьмая встреча министров обороны Контактной группы по обороне Украины под названием "Рамштайн".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина поддерживает тщательное расследование падения ракет на территории Польши и хотела бы видеть его результаты на седьмой встрече министров обороны Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).