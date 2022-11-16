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Заподозрили в фальсификациях: Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта обратился к ГБР и членам Исполкома НОК

Заподозрили в фальсификациях: Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта обратился к ГБР и членам Исполкома НОК

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта обратился к Государственному бюро расследований и членам Исполкома НОК для того, чтобы они проверили легитимность делегирования 40 человек, которые должны были принять участие в завтрашнем голосовании за будущего Президента Национального Олимпийского Комитета, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Комитете, эти 40 человек, составляющих почти треть от всех голосующих на Генеральной ассамблее НОК Украины, были делегированы вопреки Уставу: их якобы подал действующий президент Олимпийского комитета Сергей Бубка, не имевший на это права. Все они действующие работники Министерства молодежи и спорта.

Напомним

Уже завтра состоятся Выборы нового Президента Национального Олимпийского комитета. На эту должность претендуют три кандидата: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион Жан Беленюк и директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский. Последние 17 лет НОК возглавлял Сергей Бубка, отказавшийся в этом году от участия в выборах.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, НОК
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