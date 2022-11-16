Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,06 0,2962 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы и к чему быть готовыми украинцам - рассказали эксперты
Сколько времени нужно на восстановление энергосистемы и к чему быть готовыми украинцам - рассказали эксперты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4095

Китай заинтересован в будущем Украины, на уровне посольства есть коммуникация – Зеленский

Китай заинтересован в будущем Украины, на уровне посольства есть коммуникация – Зеленский

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский, комментируя позицию Китая, заявил, что эта страна заинтересована в сотрудничестве с Украиной и ее будущем. На пресс-конференции с украинскими журналистами Зеленский сказал, что между странами есть коммуникация на уровне посольства, передает УНН.

Цитата

"Наибольший товарооборот Украины с Китаем. Был наибольший до войны. Это говорит о том, что мы в фокусе Китая. Стратегически они нас видят в фокусе, это понятно по бизнесу, по средствам. Относительно нашего сельского хозяйства мы им очень важны. Агропромышленный комплекс, мощности, возможные будущие иллюстрации переработки. Во многом они заинтересованы. Поверьте, на уровне Посольства они с нами коммуникируют, и постоянно показывают, что они за всем следят, за всеми нашими месседжами. Они заинтересованы в будущем Украины", - сказал Зеленский.

Дополнение

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 глава Китая Си Цзиньпин подтвердил свою поддержку прекращения огня и мирных переговоров, чтобы положить конец войне в Украине.

Си подчеркнул, что позиция Китая относительно украинского кризиса ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры.

Источник: УНН
Теги: Китай, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.