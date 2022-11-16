Зеленский рассказал об идее полной эвакуации Киева в первый день полномасштабного вторжения

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский рассказал, что в первый день полномасштабного вторжения России ему поступало предложение эвакуировать все население Киева, когда на территории столицы были нанесены ракетные удары, но он ее отверг. Об этом Зеленский рассказал во время общения с представителями украинских СМИ, передает УНН.

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Зеленский также рассказал, что ему предлагали "закрыть всю инфраструктуру, все магазины и выключить электричество".

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"Такое было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные станции, не будет воды и многого не будет. Это было в первый день мощных ракетных ударов", - сказал Зеленский.

Однако Глава государства задавал встречный вопрос – куда эвакуировать население, если удары будут на всей территории Украины.

"Мой вопрос был следующий: а когда будут удары во всем государстве, куда мы его будем эвакуировать? В Польшу? Словакию? Румынию? Куда? И скажите мне: после большой глобальной эвакуации, как мне сформулировали люди (не буду говорить - кто), скажите мне, пожалуйста, а есть ли хоть один процент, что россия не вернется и не зайдет и не оккупирует полностью всю территорию? Ибо если нет людей в городе, то будет Мариуполь в каждом городе, будет повсюду смерть", – добавил Президент.

Он также поставил вопрос относительно того, кто должен защищать страну, если бы "всех вывезли из государства?"

"Вы считаете, что должны защищать только люди с автоматами? У них что, нет женщин и детей, родителей, близких?.. Если бы не было людей в Украине – мы потеряли бы государство! Я не знаю, что было бы, если бы Президент сказал: "Бегите, и я с вами побежал, потому что мне здесь одному делать"? Нет, это не об украинцах!" – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина разработала новую перспективную систему снабжения электричеством.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за российских обстрелов столица может оказаться в полном блекауте, а также остаться без тепла, воды и связи. Он призвал киевлян быть готовым к разным сценариям.