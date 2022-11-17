Украина проработала план строительства модульных реакторов, но его нужно отложить до более благоприятного времени – Зеленский

Владимир Зеленский во время общения с представителями украинских медиа

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украина проработала план строительства малых модульных реакторов, но его воплощение требует более благоприятного времени. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с украинскими журналистами, передает УНН.

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"Главное, что Украина разработала интересную альтернативную систему поставки электричества, что мы понимаем точный план действий во главе с "Укрэнерго" и Министерством энергетики. И как только будет возможность "поднять голову", мы это реализуем. А пока, все – от крупных чиновников до менеджеров среднего звена пытаются защитить то, что есть", – сказал Зеленский.

Детали

Глава государства подчеркнул, что не хочет радовать граждан мечтами о том, что "реакторы завтра заработают всем государством". Сейчас приоритетом энергетических ведомств остается обеспечение украинцев электричеством, "несмотря на то, куда попадет российская ракета".

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что Соединенные Штаты вместе со странами G7 и ЕС удвоят усилия по восстановлению украинской энергетической системы.

Напомним

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 15 ноября россияне нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он назвал ситуацию "критической". Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере.

В частности, были повреждены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.