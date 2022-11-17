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Более 20 деоккупированных населенных пунктов Херсонской области вернули электричество, — Зеленский

Более 20 деоккупированных населенных пунктов Херсонской области вернули электричество, — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что более 20 деоккупированных населенных пунктов Херсонской области вернули электричество, пишет УНН.

Цитата

«Более двадцати деоккупированных пунктов Херсона вернули электричество. Николаевская область – то же. Возвращаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь» – рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

В то же время работа энергетиков по всей Украине продолжается 24/7. Значительная часть энергообъектов уничтожена, а инфраструктура изуродована из-за вчерашней атаки государства-террориста на нашу энергосистему.

Как отметил Глава государства, в Херсоне наконец-то снова открываются аптеки, заработала почта, банки, люди получают доступ к интернету. Есть уже 30 пунктов раздачи гуманитарной помощи.

«Восстановление не останавливается ни на минуту", - подчеркнул Президент.

Добавим

В Херсоне работают бригады международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ", которые проводят медицинское освидетельствование и бесплатно предоставляют необходимые лекарства.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, восстановление, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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