Более 20 деоккупированных населенных пунктов Херсонской области вернули электричество, — Зеленский

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что более 20 деоккупированных населенных пунктов Херсонской области вернули электричество, пишет УНН.

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«Более двадцати деоккупированных пунктов Херсона вернули электричество. Николаевская область – то же. Возвращаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь» – рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

В то же время работа энергетиков по всей Украине продолжается 24/7. Значительная часть энергообъектов уничтожена, а инфраструктура изуродована из-за вчерашней атаки государства-террориста на нашу энергосистему.

Как отметил Глава государства, в Херсоне наконец-то снова открываются аптеки, заработала почта, банки, люди получают доступ к интернету. Есть уже 30 пунктов раздачи гуманитарной помощи.

«Восстановление не останавливается ни на минуту", - подчеркнул Президент.

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В Херсоне работают бригады международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ", которые проводят медицинское освидетельствование и бесплатно предоставляют необходимые лекарства.