КИЕВ. 17 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица пригласил всех представителей Совета Безопасности ООН посетить Украину, кроме России, которая должна немедленно покинуть территорию нашего государства, пишет УНН.

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"Мы считаем, что каждый член этого Совета должен посетить Украину. Добро пожаловать. Все, кроме России. Россия должна немедленно покинуть Украину и прекратить эту бойню, прекратить делать пушечное мясо из собственного народа", — заявил Кислица.

Детали

Кислица считает насмешкой над мирными усилиями Совет Безопасности присутствие за столом с 14 членами СБ представителей террористического российского режима через день после самой массовой атаки на критическую инфраструктуру Украины.

"Пока температура в Украине начинает опускаться ниже нуля, эти террористы стремятся лишить украинцев электроэнергии, воды и отопления", — добавил представитель Украины.

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Более 90 ракет попали в энергетические объекты и другую гражданскую инфраструктуру по меньшей мере в 11 областях Украины. В результате около десяти миллионов украинцев по всей стране пострадали от аварийного отключения электроэнергии.

Кислица также прокомментировал попадание российской ракеты на территории Польши.

"Украина выражает солидарность с братским польским народом после трагедии в селе Пшеводов, где два человека погибли от снарядов. Мы поддерживаем полное и прозрачное расследование для установления всех фактов этого трагического инцидента и готовы сотрудничать с польской стороной для содействия этому расследованию. Очевидно, что российская агрессивная война против Украины с регулярным ракетным террором как одним из ее основных элементов остается единственной первопричиной насилия и человеческих страданий в Украине и за ее пределами", — сказал Кислица

"Как только Россия не сможет продолжать войну, безопасность в регионе будет немедленно восстановлена", — добавил он.

Напомним

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выступила на заседании ООН в среду вечером и заявила о жертвах и разрушениях от вторжения России в Украину. По ее оценкам, пока нет никакого окончания войны.