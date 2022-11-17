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Зеленский подтвердил продление зернового соглашения на четыре месяца

Зеленский подтвердил продление зернового соглашения на четыре месяца

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что зерновое соглашение продлили на четыре месяца. Об этом он написал в Twitter-аккаунте, информирует УНН.

Цитата

"Зерновое соглашение будет продлено на 120 дней. Украина вместе с Антониу Гутерришем и Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официальное объявление от партнеров - Турции и ООН", - написал он в Twitter.

Дополнение

Сегодня, 17 ноября, стало известно, что действие "зерновой инициативы" продлили еще на 120 дней.

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и рф отдельно) о безопасном проходе судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения россии 24 февраля.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 1 августа первое судно с украинским зерном вышло из одесского порта.

Спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле, косвенно помогло отвлечь от крайней бедности около 100 млн человек.

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения" после "атаки" против кораблей Черноморского флота в оккупированном Крыму. Однако уже 2 ноября минобороны рф отметило, что российская сторона возобновляет участие в "зерновом соглашении".

Источник: УНН
Теги: зерно, Черное море, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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