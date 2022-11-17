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"Задержки стоят жизни": в МИД призвали передать Украине больше ПВО и ПРО

"Задержки стоят жизни": в МИД призвали передать Украине больше ПВО и ПРО

Олег Николенко

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня на фоне новой ракетной атаки со стороны россии спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал партнеров передать больше систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом он написал в Twitter, сообщает УНН.

Цитата 

"Сегодня утром россия нанесла очередной ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. путин хочет лишить миллионы людей электричества и отопления на морозе. Пришлите Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы предотвратить эту трагедию. Задержки стоят жизни", – написал Николенко. 

Напомним

17 ноября после вражеского удара россии по Днепру мэр Борис Филатов сообщил, что среди пострадавших есть ребенок.

Над Киевом предварительно сбили две крылатые ракеты.

Источник: УНН
Теги: МИД, война
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